7 morti nel frontale nel rettilineo di Lentina | chi erano le vittime

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una vera e propria strage della strada in Sicilia. È drammatico il bilancio del sinistro stradale avvenuto neldi, che porta a Custonaci (Trapani). Sono sette le persone morte nello scontrotra una Doblò e un’Alfa 156 sulla provinciale 16. Lesono quattro uomini e tre donne. C’è anche un ferito in gravi condizioni. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi delle persone chea bordo. Ecco chile. Cinque viaggiavano sul Fiato Doblò: sono i palermitani Matteo Cataldo, 70 anni, Maria Grazia Ficarra, 67 anni, Matteo Schiera, 72 anni, Danilo Cataldo, 44 anni, e Anna Rosa Romancino, 69 anni. Morto anche Vincenzo Cipponeri, 44 anni di Erice, che era alla ...

E' in gravissime condizionireparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, Maria Pia Giambona, 34 anni, l'unica superstite dell'incidente stradale con seiavvenutotardo pomeriggio di ieri sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonacitrapanese. Lo ha precisato la direzione dell'ospedale, dopo ...E'morta nella notte la donna di 34 anni, Maria Pia Giambona, trasferita ieri in ospedale in condizioni disperate dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto in tardo pomeriggioTrapanese. Sale così a sette il bilancio del violentissimo scontro che ha coinvolto un'Alfa e un Fiat Doblò sulla strada provinciale 16, il rettilineo di Lentina, che conduce a Custonaci. Nello ...Settein un sorpasso che ha portato a un frontale sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale ... 34 anni, che era stata ricoverata in condizioni disperatereparto di Rianimazione. La ...

Scontro tra auto, sei morti nel Trapanese AGI - Agenzia Italia

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Sette persone sono morte in un terribile incidente stradale sulla strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci, in provincia di Trapani, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La traged ...