5 euro al parcheggiatore: abusivo finisce in carcere per estorsione (Di lunedì 27 marzo 2023) A Napoli un parcheggiatore abusivo in carcere per estorsione. Aveva preteso 5 euro da alcuni automobilisti, fermato dai Carabinieri parcheggiatore abusivo arrestato per estorsione. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 47enne dello sri lanka, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di estorsione, commessa nel pomeriggio di ieri in vico Monteleone, nel quartiere napoletano di San Giuseppe. Ha chiesto denaro a due automobilisti in cerca di parcheggio: 5 euro a veicolo per poter sostare. Al comprensibile rifiuto dei due “clienti” il 47enne li avrebbe minacciati e poi spintonati. I militari, allertati dalla centrale operativa, ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) A Napoli uninper. Aveva preteso 5da alcuni automobilisti, fermato dai Carabinieriarrestato per. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 47enne dello sri lanka, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di, commessa nel pomeriggio di ieri in vico Monteleone, nel quartiere napoletano di San Giuseppe. Ha chiesto denaro a due automobilisti in cerca di parcheggio: 5a veicolo per poter sostare. Al comprensibile rifiuto dei due “clienti” il 47enne li avrebbe minacciati e poi spintonati. I militari, allertati dalla centrale operativa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vinierm : RT @NapoliToday: #Cronaca Parcheggiatore abusivo finisce in carcere per cinque euro - NapoliToday : #Cronaca Parcheggiatore abusivo finisce in carcere per cinque euro - ottopagine : Chiede cinque euro per la sosta: arrestato parcheggiatore abusivo #Napoli - cronachecampane : Estorce 5 euro ad automobilisti a Napoli, parcheggiatore abusivo in carcere -