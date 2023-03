"29 anni fa la prima vittoria di Forza Italia" (Di lunedì 27 marzo 2023) La prima grande vittoria elettorale di Forza Italia è avvenuta 29 anni fa: era il 27 marzo del 1994. Il post di Berlusconi sui social: "Oggi la ricordiamo con emozione" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Lagrandeelettorale diè avvenuta 29fa: era il 27 marzo del 1994. Il post di Berlusconi sui social: "Oggi la ricordiamo con emozione"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pwk : ??1/6 Prima che iniziate tutti a scapocciare per questa storia delle testate nucleari tattiche di Putin in Bieloruss… - parallelecinico : Si chiama Caitlin Clark, ha 21 anni e stanotte ha trascinato Iowa alle Final 4 NCAA femminili. Lo fa fatto con: 41… - MarianoGiustino : Ecco il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale del 26 marzo 2023. In questa puntata: #Turchia: Ecco… - zampa_qua : - kk_thay2 : RT @pwk: ??1/6 Prima che iniziate tutti a scapocciare per questa storia delle testate nucleari tattiche di Putin in Bielorussia, sarà il cas… -