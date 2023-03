27 marzo … (Di lunedì 27 marzo 2023) Gli eventi datati 27 marzo Si è detto e scritto tanto di quel famoso derby torinese del marzo ’83. Forse non tutti sanno che è stato l’ultimo match in Serie A di Alessandro Bonesso e che per Fortunato Torrisi si trattò dell’explicit realizzativo in maglia granata. Il tricolore prendeva così la via di Trigoria, nella domenica dell’ultima rete di Herbert Prohaska nel campionato italiano e con la Roma. Nel libro di Silio Rossi ‘Bruno Conti. Il calcio, la mia vita’ pubblicato nel ’91, ‘Marazico’ affermò: “L’austriaco doveva essere soltanto uno scarto dell’Inter e invece risultò determinante, decisivo con quella sua inimitabile naturalezza, con le sue geometrie semplici e vincenti. Lo trovavi sempre smarcato, pronto a darti una mano”. Per il club giallorosso quel 27 marzo coincise con il venticinquesimo anniversario dall’addio definitivo di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) Gli eventi datati 27Si è detto e scritto tanto di quel famoso derby torinese del’83. Forse non tutti sanno che è stato l’ultimo match in Serie A di Alessandro Bonesso e che per Fortunato Torrisi si trattò dell’explicit realizzativo in maglia granata. Il tricolore prendeva così la via di Trigoria, nella domenica dell’ultima rete di Herbert Prohaska nel campionato italiano e con la Roma. Nel libro di Silio Rossi ‘Bruno Conti. Il calcio, la mia vita’ pubblicato nel ’91, ‘Marazico’ affermò: “L’austriaco doveva essere soltanto uno scarto dell’Inter e invece risultò determinante, decisivo con quella sua inimitabile naturalezza, con le sue geometrie semplici e vincenti. Lo trovavi sempre smarcato, pronto a darti una mano”. Per il club giallorosso quel 27coincise con il venticinquesimo anniversario dall’addio definitivo di ...

