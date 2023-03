27 marzo 1983: la rimonta del Torino contro la Juventus (VIDEO) (Di lunedì 27 marzo 2023) La vittoria, in rimonta, del Torino contro la Juventus Il 27 marzo del 1983 andò in scena uno dei derby della Mole più avvincenti di sempre: il Torino vinse in rimonta contro la Juventus. I bianconeri andarono sul doppio vantaggio grazie a Paolo Rossi e Platini. A 20? dal termine quando il destino dei granata sembrava segnato, Dossena accorciò le distanze. Bonesso riuscì a pareggiarla e poi Torrisi con una rete in acrobazia riuscì a battere l’estremo difensore della Vecchia Signora e a conquistare i due punti. La festa dei tifosi del Toro può iniziare. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) La vittoria, in, dellaIl 27delandò in scena uno dei derby della Mole più avvincenti di sempre: ilvinse inla. I bianconeri andarono sul doppio vantaggio grazie a Paolo Rossi e Platini. A 20? dal termine quando il destino dei granata sembrava segnato, Dossena accorciò le distanze. Bonesso riuscì a pareggiarla e poi Torrisi con una rete in acrobazia riuscì a battere l’estremo difensore della Vecchia Signora e a conquistare i due punti. La festa dei tifosi del Toro può iniziare. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Juve - Toro: quell'incredibile rimonta nel derby in 5 minuti Commenta per primo 27 marzo 1983: Paolo Rossi e Platini portano in vantaggio la Juventus nel derby di campionato contro il Torino, che ribalta il risultato in cinque minuti e vince 3 - 2 grazie ai gol di Dossena, Bonesso e Torrisi. 27 marzo 1983: l'indimenticabile derby di Dossena, Bonesso e Torrisi