2035 - Via libera alla discussione nel Consiglio affari energia (Di lunedì 27 marzo 2023) La presidenza svedese dell'UE ha annunciato che il Coreper (i Rappresentanti permanenti aggiunti dei 27 Paesi dell'Unione) ha approvato l'inserimento dell'accordo sugli standard CO2 per le auto nell'agenda dei lavori del Consiglio affari energia previsto per domani in vista dell'adozione finale. Un altro passo, dunque, è stato fatto in direzione dell'approvazione della normativa sulle emissioni prevista per il 2035. La posizione di Roma. L'Italia, tuttavia, aveva chiesto alla riunione degli ambasciatori che si prendesse più tempo per riflettere e approfondire gli aspetti contenuti nella dichiarazione sugli e-Fuel che la Commissione allegherà al provvedimento perché il suo contenuto cambia in maniera sostanziale le condizioni d'interpretazione e attuazione del regolamento. L'Italia, quindi, chiederà che ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 marzo 2023) La presidenza svedese dell'UE ha annunciato che il Coreper (i Rappresentanti permanenti aggiunti dei 27 Paesi dell'Unione) ha approvato l'inserimento dell'accordo sugli standard CO2 per le auto nell'agenda dei lavori delprevisto per domani in vista dell'adozione finale. Un altro passo, dunque, è stato fatto in direzione dell'approvazione della normativa sulle emissioni prevista per il. La posizione di Roma. L'Italia, tuttavia, aveva chiestoriunione degli ambasciatori che si prendesse più tempo per riflettere e approfondire gli aspetti contenuti nella dichiarazione sugli e-Fuel che la Commissione allegherà al provvedimento perché il suo contenuto cambia in maniera sostanziale le condizioni d'interpretazione e attuazione del regolamento. L'Italia, quindi, chiederà che ...

