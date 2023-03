(Di lunedì 27 marzo 2023) L'- Sarà laCansu Sonmez, 30 anni, originaria di Izmir (Smirne), ad accendere ilin ricordo delle 309 vittime deldel 6 aprile 2009, nel corso della fiaccolata di commemorazione in programma mercoledì 5 aprile a 14 anni dalla scossa che colpì L'e l'Abruzzo. Lo ha annunciato il sindaco dell', Pierluigi Biondi, in una conferenza stampa in cui sono state presentate le iniziative promosse dall'amministrazione comunale in occasione del quattordicesimo anniversario. Presente anche il sindaco di Montereale (L'), Massimiliano Giorgi, in rappresentanza dei Comuni del Cratere. Nel pomeriggio ci sarà una Santa Messa nella basilica delle Anime Sante. Alle 21.30 ci sarà il raggruppamento in via XX ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abruzzo24ore : AGGIORNAMENTO 14°anniversario sisma L'Aquila, ricercatrice turca accederà il braciere simbolo -

... ad accendere il braciere in ricordo delle 309 vittime del...fiaccolata di commemorazione in programma mercoledì 5 aprile a...comunale in occasione del quattordicesimo. Presente ...... ad accendere il braciere in ricordo delle 309 vittime del...fiaccolata di commemorazione in programma mercoledì 5 aprile a...comunale in occasione del quattordicesimo. Presente ...... ad accendere il braciere in ricordo delle 309 vittime del...fiaccolata di commemorazione in programma mercoledì 5 aprile a...comunale in occasione del quattordicesimo