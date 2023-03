11 migliori horror degli ultimi 20 anni

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 27 marzo 2023)di possessioni, terrificanti ghost story,a sfondo sociale, titoli di genere splatter e gore… Il generesi adatta ai gusti di tutti gli spettatori, dai veri appassionati di terrore su schermo a quelli che vi si approcciano solo saltuariamente. Nell’articolo che segue abbiamo cercato di riunire i20, titoli che si adattano ai differenti tipi di pubblico, da un nuovo cult come Quella casa nel bosco ai beniamini della critica come The Witch e Babadook. 1. L’Evocazione – The Conjuring (2013) Non può non essere considerato uno deivent’per quello che ha significato per il genere: James ...