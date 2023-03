10 startup emergenti nel segno della transizione energetica (Di lunedì 27 marzo 2023) Dalle novità sulle tecnologie a idrogeno agli spinoff sulle batterie in pastiglia: abbiamo raccolto alcune delle idee più promettenti e originali presentate alla prima edizione di K.EY - The Energy Transition Expo Leggi su wired (Di lunedì 27 marzo 2023) Dalle novità sulle tecnologie a idrogeno agli spinoff sulle batterie in pastiglia: abbiamo raccolto alcune delle idee più promettenti e originali presentate alla prima edizione di K.EY - The Energy Transition Expo

