Zebra fugge dallo zoo e corre per le strade della città | le immagini delle sue tre ore di libertà prima della cattura fanno il giro del mondo – VIDEO

(Di domenica 26 marzo 2023) Una giovaneha passeggiato per ore per letrafficate di Seul, la capitaleCorea del Sud,di essereta e riportata allo zoo dal quale era fuggita. Sero – questo il nome del maschio nato nel 2021 presso il giardino zoologico – è stato visitato dai veterinari ed è in discrete condizioni. I funzionaristruttura hanno detto che stanno indagando sulla fuga dell’animale senza confermare le ricostruzioni dei media secondo cui avrebbe parzialmente distrutto la recinzione di legno che la circondavadi scappare. Idell’animale che trotterellava accanto a file di auto in attesa del semaforo verde a un incrocio, mentre i pedoni si fermavano e rimanevano senza fiato, hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : La zebra 'Sero' fugge dallo zoo di Seoul dopo la morte dei genitori. Il video è virale - infoitestero : Zebra fugge dallo zoo e corre libera per le strade di Seul - leggoit : #Zebra fugge dallo zoo e corre libera per le strade di #Seul: video virale sui social -

Allo scopo di prevenire futuri comportamenti problematici, il parco zoologico sta cercando di alleviare la solitudine di Sero e ha in programma di farlo accoppiare con un'altral'anno prossimo.Allo scopo di prevenire futuri comportamenti problematici, il parco zoologico sta cercando di alleviare la solitudine di Sero e ha in programma di farlo accoppiare con un'altral'anno prossimo.

Zebra fugge dallo zoo e corre in mezzo al traffico a Seul: il video virale sui social leggo.it

Una zebra libera di correre per le strade di Seul, in Corea del Sud, tra le auto in colonna ferme nel traffico, e lo sguardo sbigottito di tanti residenti che cellulare alla mano, hanno ...Una zebra libera di correre per le strade di Seul, in Corea del Sud, tra le auto in colonna ferme nel traffico, e lo sguardo sbigottito di tanti residenti che cellulare alla mano, hanno ...