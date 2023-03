Zaniolo sull' addio alla Roma | ' Deluso dai compagni e il club non ha mantenuto le promesse'

(Di domenica 26 marzo 2023)- calciomercato.itIl giocatore del Galatasaray, che in Turchia ha trovato subito affetto e gol, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', in cui ha parlato del futuro ed ...

... che in Turchia ha trovato subito affetto e gol, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', in cui ha parlato del futuro ed è tornato'addio alla Roma. ', lei ha una ...La scelta del CT Roberto Mancini di puntare'oriundo Mateo Retegui continua a far discutere. Andrea Petagna, attaccante italiano, si è detto ... ancora, a Nicolòche ha mandato un messaggio ...Non nasconde nulla fin da subito, Nicolò, nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta ... È come se avessi dato un pugno'erba'. L'ADDIO ALLA ROMA - 'Mi dicevano che ero una punta di ...

Zaniolo vuota il sacco: veleno sulla Roma e apertura per ritorno in A Virgilio Sport

Nicolò Zaniolo torna a parlare dopo il burrascoso addio alla Roma dello scorso febbraio. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il classe '99 non ha solo parlato del suo approdo al Galatasaray, ma ...Alla Nazionale tengo tanto, non c’è niente di più bello che rappresentare l’Italia". "Sull'addio alla Roma..." Zaniolo, infine, è tornato sull'addio ai giallorossi: "Potrei parlare ore di promesse non ...