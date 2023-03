Zaniolo "Per la Roma ero solo una plusvalenza" (Di domenica 26 marzo 2023) "E' una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo " ammette il 23enne attaccante di Massa a 'La Gazzetta dello Sport' " Roma mi ha dato tutto, grazie alla Roma ho vinto e ho esordito in Nazionale, mio ... Leggi su padovanews (Di domenica 26 marzo 2023) "E' una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo " ammette il 23enne attaccante di Massa a 'La Gazzetta dello Sport' "mi ha dato tutto, grazie allaho vinto e ho esordito in Nazionale, mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : (Gds) 'Zaniolo apre al ritorno in Italia già a giugno. Juve sempre vigile forte anche del gradimento del giocatore… - Romanteeqi : RT @Moussolinho: Rifiuta la convocazione per due partite, non si presenta agli allenamenti e crea un puttanaio I compagni: non lo salutano… - PaolaRgnm : RT @Moussolinho: Rifiuta la convocazione per due partite, non si presenta agli allenamenti e crea un puttanaio I compagni: non lo salutano… - RobertaEle0810 : @Pueblo_Juve @Gazzetta_it L'unica mia speranza è che si tratta di una notizia della Gazzetta, quindi credibilità pa… - ziopape : @AndrewMari1988 Pretendeva un aumento giocando in maniera indecente. La società ha fatto bene a congelare il suo ri… -