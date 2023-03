Zaniolo: «Per la Roma ero solo una plusvalenza, sul futuro…» (Di domenica 26 marzo 2023) Le parole di Nicolò Zaniolo, trequartista del Galatasaray sulla sua esperienza con la Roma. Tutti i dettagli Nicolò Zaniolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro in ottica calciomercato. PAROLE – «Cominciamo subito col mercato? Guardi, il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo. Roma? Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché a Roma stavo bene e sapevo che c’erano problemi col Financial Fair Play. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Le parole di Nicolò, trequartista del Galatasaray sulla sua esperienza con la. Tutti i dettagli Nicolòha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro in ottica calciomercato. PAROLE – «Cominciamo subito col mercato? Guardi, il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo.? Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato consideratouna. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché astavo bene e sapevo che c’erano problemi col Financial Fair Play. ...

