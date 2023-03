Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Zaniolo: 'Nessuno conosce il futuro, non posso garantire di restare qui' #SempreMilan - filoni_diletta : #Zaniolo: 'Ritorno in Italia? Il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turc… - FRANCESCOASROM7 : Caro Zaniolo Fatti Due Domande Perché Nessuno Ti Ha Salutato Se Sei Intelligente Ma Dubito Che Lo Sei Cresci Ragazz… - CarmeloMataroz1 : @DiMarzio Fatti una domanda e datti una risposta se nessuno ti ha salutato #zaniolo - MondoBN : ZANIOLO: “Il futuro non lo c -

...che resterò in Turchia', infine, ha parlato del suo futuro, senza escludere un possibile ritorno in Italia, dove Juventus e Milan restano alla finestra: 'Il futuro non lo conosce. Non ...... 'Cominciamo subito col mercato Guardi, il futuro non lo conosce. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo'.: 'A ...Con la Juventus che non ha mai smesso di seguirlo,premette che " il futuro non lo conosce. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò ...

Zaniolo: “Nessuno conosce il futuro, non posso garantire di restare qui” Pianeta Milan

Il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò ... Parole chiare e che aprono al mercato quelle di Nicolò Zaniolo, che in un’intervista alla Gazzetta si è esposto in ...Nel corso dell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasay ed ex Roma, ha raccontatoi retroscena della trattativa e qualche situazione legata al futuro: “La clausola ...