Zaniolo | “La Roma mi ha trattato come una plusvalenza | deluso dagli ex compagni”

Commenta per primo Nicolò, intervistato da La Gazzetta dello Sport , spiega i motivi della sua scelta di passare al Galatasaray dopo la separazione con la. 'C'era anche il Fenerbahce, che offriva più soldi, ma io ...FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Le tappe della rottura tra laal Galatasaray, è ufficiale. Ripercorriamo tutta la vicenda: dal gol in ...Solo di Mourinho non parla male, ma nell'intervista rilasciata daalla Gazzetta ci sono passaggi pesanti per società giallorossa e i suoi ex compagni. Il fantasista apre anche al ritorno in Italia ('È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia ...

Zaniolo: "Non so se resterò al Gala. La Roma I miei ex compagni mi hanno deluso" La Gazzetta dello Sport

Zaniolo, lei ha una clausola di rescissione da 35 milioni ... Se le diciamo Feyenoord, a che cosa pensa "Facile, alla Roma che lo ha pescato in Coppa. E a me torna in mente quella che probabilmente è ...Delusione. È questo il sentimento provato da Nicolò Zaniolo ripensando alla rottura con la Roma dello scorso gennaio. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha ripercorso ...