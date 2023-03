Zaniolo: "La Roma mi ha sempre considerato come una plusvalenza" (Di domenica 26 marzo 2023) Delusione. È questo il sentimento provato da Nicolò Zaniolo ripensando alla rottura con la Roma dello scorso gennaio. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha ripercorso quelle settimane che hanno portato al suo trasferimento in Turchia, al Galatasaray: ' Potrei parlare ore di promesse non mantenute - spiega - Mi ... Leggi su sport.sky (Di domenica 26 marzo 2023) Delusione. È questo il sentimento provato da Nicolòripensando alla rottura con ladello scorso gennaio. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha ripercorso quelle settimane che hanno portato al suo trasferimento in Turchia, al Galatasaray: ' Potrei parlare ore di promesse non mantenute - spiega - Mi ...

