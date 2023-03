Zaniolo | dopo l' intervista alla Gazzetta monta la rabbia dei romanisti | ' Fai mea culpa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IGR__t : #Zaniolo attacca la #ASRoma in un'intervista a la Gazzetta dello Sport: •'Per due anni mi è stato detto che il mio… - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Zaniolo, dopo l'intervista alla Gazzetta monta la rabbia social: 'Fai mea culpa' #AsRoma - Gazzetta_it : Zaniolo, dopo l'intervista alla Gazzetta monta la rabbia social: 'Fai mea culpa' #AsRoma - Escoalbar95 : @GokuForzaItalia In un paese serio il giorno dopo sarebbero cadute tutte le teste manageriali di questo sport, ma s… - TosiNicole : @1959stefano @AndreaPropato @Gazzetta_it A parte battute un po’ stantie sulla serie B qui sotto, credo che sarebbe… -

"Non disturbare il can che dorme", recita un vecchio proverbio. Chissà se a conoscerlo è anche Nicolò, l'ex golden boy della Roma che -essere stato coccolato e amato come un figlio - ha deciso di lasciare la Capitale provocando rabbia e delusione nei tifosi giallorossi, che da mesi ormai ...: 'PER LA ROMA ERO SOLO UNA PLUSVALENZA. DELUSO DA TUTTI' Sul futuro: 'È ovvio che non ...tante chiacchiere mi sono stufato. In realtà non c'erano solo Bournemouth e Galatasaray, ma per ...Quando qualcosa non va bene si ha qualche giorno per pensare a cosa migliorare, peròla partita a volte non si giudica bene" . Così Roberto Mancini ritorna sul ko contro l'Inghilterra e si ...

Zaniolo e gli ex compagni della Roma: “Sono rimasto deluso da ... Goal.com

Le dichiarazioni del classe '99 al nostro giornale fanno arrabbiare i tifosi: "Ennesima figuraccia" e "Senza intelletto" sono solo alcuni dei commenti ...Roma, Zaniolo ha parlato per la prima volta dopo il suo arrivo al Galatasaray. “Gli ex compagni mi hanno deluso” Ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Nicolò Zaniolo. E, ...