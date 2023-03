Zaniolo | “Deluso dai miei ex compagni della Roma Non garantisco che resterò in Turchia”

(Di domenica 26 marzo 2023) Nicolòha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlandosua esperienza ine non solo: “Finché sarò qui darò sempre il 100%. Poi ovviamente non posso garantire che rimarrò al Galatasaray per cinque anni, ma sogliamo vincere tutto: campionato, coppa e qualificarci alla Champions“. L’exè poi tornato sul suo addio ai giallorossi: “Quasi tutti mi hanno. Persone che consideravo fratelli non mi hanno neppure salutato, ma non voglio fare nomi. Mourinho? Grandissimo allenatore e grandissima persona. Mi ha dato molto, anche se forse avrei preferito averlo tra 4-5 anni“. Infine,non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Nazionale: “Ci tengo tanto, rappresentare l’Italia è la cosa più bella che ci sia. Il vice del ct, Salsano, mi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaPartite : ??Zaniolo: 'Sono rimasto deluso da quasi tutti i compagni. Dicevano che eravamo come fratelli e poi non mi hanno nep… - sportface2016 : #Zaniolo: “Deluso dai miei ex compagni della #Roma. Non garantisco che resterò al #Galatasaray per cinque anni” - tuttonapoli : Zaniolo, bordate alla Roma: 'Mi hanno considerato solo una plusvalenza! Deluso dagli ex compagni' - infoitsport : Zaniolo: 'Deluso dai miei ex compagni. A Roma mi consideravano una plusvalenza' - infoitsport : Zaniolo: 'Okan ottimo, Icardi un top. Roma? Deluso dai compagni, Mou mi ha dato tanto' -

