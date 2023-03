Zaniolo: «Deluso dai miei ex compagni della Roma, nemmeno mi hanno salutato» (Di domenica 26 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nicolò Zaniolo, pubblichiamo un breve estratto dell’intervista. Qui invece le parole del vicepresidente del Galatasaray attuale squadra di Zaniolo. Sul suo addio ha pesato il mancato rinnovo? “Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché a Roma stavo bene e sapevo che c’erano problemi col Financial Fair Play. Dopo tante chiacchiere mi sono stufato. Se io devo riflettere sul mio addio, penso che debbano farlo anche altri”. Però la Roma non aveva in mano offerte che riteneva congrue per lei. “In realtà non c’erano solo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nicolò, pubblichiamo un breve estratto dell’intervista. Qui invece le parole del vicepresidente del Galatasaray attuale squadra di. Sul suo addio ha pesato il mancato rinnovo? “Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché astavo bene e sapevo che c’erano problemi col Financial Fair Play. Dopo tante chiacchiere mi sono stufato. Se io devo riflettere sul mio addio, penso che debbano farlo anche altri”. Però lanon aveva in mano offerte che riteneva congrue per lei. “In realtà non c’erano solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Zaniolo: «Deluso dai miei ex compagni della Roma, nemmeno mi hanno salutato» Alla Gazzetta: «I tifosi venuti sotto… - ETGazzetta : Zaniolo: 'Non so se resterò in Turchia. La Roma? I miei ex compagni mi hanno deluso' - PagineRomaniste : #Giannini: 'La Roma può dire la sua in Europa League. #Zaniolo? Non sono deluso, si è creato terra bruciata attorno… - VoceGiallorossa : ???Giannini: 'Se la @OfficialASRoma batte il @Feyenoord, può arrivare in fondo all'Europa League. Non sono deluso da… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Giannini: 'Roma da Europa League se passa il turno. Non sono deluso da Zaniolo' -