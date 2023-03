Zaniolo: "Deluso dai miei ex compagni della Roma, nemmeno mi hanno salutato" (Di domenica 26 marzo 2023) ... esultanza gol Nicolo' Zaniolo La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nicolò Zaniolo, pubblichiamo un breve estratto dell'intervista. Qui invece le parole del vicepresidente del Galatasaray attuale ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) ... esultanza gol Nicolo'La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nicolò, pubblichiamo un breve estratto dell'intervista. Qui invece le parole del vicepresidente del Galatasaray attuale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanewseu : #Zaniolo: “Dalla #Roma considerato solo una plusvalenza. I miei ex compagni mi hanno deluso…” ?… - VoceGiallorossa : ??? Galatasaray, Zaniolo: 'Deluso da quasi tutti i miei ex compagni. Il rinnovo? Mi dicevano che ero una punta di di… - napolista : Zaniolo: «Deluso dai miei ex compagni della Roma, nemmeno mi hanno salutato» Alla Gazzetta: «I tifosi venuti sotto… - ETGazzetta : Zaniolo: 'Non so se resterò in Turchia. La Roma? I miei ex compagni mi hanno deluso' -