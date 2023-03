Zanetti: «Inter non ingiusta con Sanchez! Andato via in accordo» (Di domenica 26 marzo 2023) Negli scorsi giorni hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Sanchez, che ha criticato alcune scelte dell’Inter con lui (vedi articolo). Zanetti, presente in Cile a un evento con Zamorano, risponde all’attaccante ora al Marsiglia. LA RISPOSTA DI Zanetti – Arriva dal Sud America la risposta ad Alexis Sanchez lato Inter, peraltro senza ricordare le incongruenze nelle sue parole (vedi articolo). La fa Javier Zanetti, spiegando perché l’anno scorso si è deciso di risolvere il contratto: «L’Inter non è stata ingiusta con Sanchez. Quando uno decide di andarsene credo che bisogna che siano d’accordo tutte le parti. Lui a volte ha giocato molto bene nell’Inter, è stato importante quando abbiamo vinto la Serie A e la Supercoppa Italiana. Poi si ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Negli scorsi giorni hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Sanchez, che ha criticato alcune scelte dell’con lui (vedi articolo)., presente in Cile a un evento con Zamorano, risponde all’attaccante ora al Marsiglia. LA RISPOSTA DI– Arriva dal Sud America la risposta ad Alexis Sanchez lato, peraltro senza ricordare le incongruenze nelle sue parole (vedi articolo). La fa Javier, spiegando perché l’anno scorso si è deciso di risolvere il contratto: «L’non è statacon Sanchez. Quando uno decide di andarsene credo che bisogna che siano d’tutte le parti. Lui a volte ha giocato molto bene nell’, è stato importante quando abbiamo vinto la Serie A e la Supercoppa Italiana. Poi si ...

