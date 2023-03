Zalone riconosce Meloni entrata a luci spente tra il pubblico | Ha preferito me al karaoke con Macron

(Di domenica 26 marzo 2023), un minuto prima che si aprisse il sipario, la premier Giorgiaha trascorso la serata al teatro Brancaccio di Roma per assistere allo spettacolo “Amore + Iva” di Checco. Dopo un paio d’ore di show, il comico pugliese ha rivelato agli spettatori, alla sua maniera, la sua presenza in mezzo al. “Non mi fate fare figure di m…. che c’è la presidente del consiglio qua che hail mio spettacolo alcon”, ha detto. Quando si sono riaccese lein sala,, scortata, tra gli altri, dal compagno Andrea Giambruno e dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, ha lasciato il teatro tra la curiosità dei presenti e qualche applauso. Nel ...

