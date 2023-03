Yemen: neanche la pax cinese può mettere fine alla guerra dimenticata (Di domenica 26 marzo 2023) La guerra in Yemen pare ormai finita (o meglio esaurita) ma la pace non è mai cominciata e nemmeno il rinnovato attivismo diplomatico della Cina sembra poter cambiare le cose. È un paradosso, eppure è la situazione in cui si trova il Paese arabo dopo otto anni di brutale conflitto che ha provocato circa 377mila morti, di cui quasi 250mila deceduti per fame e malattie. La tregua di sei mesi siglata nell’aprile del 2022 non è mai stata ufficialmente rinnovata da quando è scaduta il 2 ottobre scorso, ma ancora regge nonostante le difficoltà e la catastrofe umanitaria che interessa 23,4 milioni di persone, compresi 4,3 milioni di sfollati. L’accordo diplomatico raggiunto il 10 marzo scorso tra Arabia Saudita e Iran con la mediazione di Pechino per la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i principali sostenitori delle parti in conflitto segna un ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Lainpare ormai finita (o meglio esaurita) ma la pace non è mai cominciata e nemmeno il rinnovato attivismo diplomatico della Cina sembra poter cambiare le cose. È un paradosso, eppure è la situazione in cui si trova il Paese arabo dopo otto anni di brutale conflitto che ha provocato circa 377mila morti, di cui quasi 250mila deceduti per fame e malattie. La tregua di sei mesi siglata nell’aprile del 2022 non è mai stata ufficialmente rinnovata da quando è scaduta il 2 ottobre scorso, ma ancora regge nonostante le difficoltà e la catastrofe umanitaria che interessa 23,4 milioni di persone, compresi 4,3 milioni di sfollati. L’accordo diplomatico raggiunto il 10 marzo scorso tra Arabia Saudita e Iran con la mediazione di Pechino per la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i principali sostenitori delle parti in conflitto segna un ...

10 anni di pontificato. La via fraterna indicata dal Papa. Un gran lavoro da continuare Senza distogliere neanche per un momento sguardo e sollecitudini dalla guerra in Ucraina e dalle ... insieme, a tutte le altre guerre e sofferenze a cominciare dalle tragedie di Yemen e Siria. C'è da ... Disumanità istituzionale: la conferenza stampa del Governo a Cutro ... perché chi scappa dall'Afghanistan, così come dalla Siria o dallo Yemen, o dalla stessa Libia dove ... e che persino i corridoi umanitari stentino a partire, neanche quando " come denunciato dal CISDA (... Il corto circuito relativista che fa sparire la lotta delle donne - - > Ci sono cose davanti alle quali si rimane talmente di sasso che non vengono neanche le parole per commentarle. Appartiene a questa categoria il manifesto che il coordinamento ... dallo Yemen alla ...