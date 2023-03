WWE | SmackDown di questa settimana è stato uno show da record di incassi

(Di domenica 26 marzo 2023) Come di consuetoè andato in onda il classico episodio didel venerdì. Unosignificativo dato che la compagnia si avvicina sempre di più a WrestleMania 39 e le puntate diventano sempre più dense di trame e accadimenti preparatori al più grande PPV dell’anno. L’evento èparticolarmente positivo per la WWE anche in termini economici. Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful, l’episodio ditrasmesso venerdì è entrato nella storia come il più alto incasso della WWE nel mercato di Las Vegas, fatta eccezione per i PPV.

Grandissimo riconoscimento per il leggendario Rey Mysterio, ancora in attività in quel di WWE. Il maestro della 619 sarà ufficialmente introdotto nella WWE Hall of Fame di quest'anno, in programma ad aprile durante il weekend di WrestleMania 39.

"I report degli show live indicano che WWE SmackDown ha avuto il più alto incasso di un evento che non fosse un premium live event nella storia del mercato di Las Vegas per la WWE"