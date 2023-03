WWE: Si sta lavorando a delle sorprese per il match tra Edge e Balor – Possibile spoiler (Di domenica 26 marzo 2023) A WrestleMania 39 Edge e Finn Balor si affronteranno in un Hell In A Cell match, che dovrebbe rappresentare l’atto conclusivo della loro lunga faida. Sembra che la WWE stia a lavorando a grosse sorprese in vista di questo match. Si è detto nelle scorse settimane che Balor potrebbe tornare a vestire i panni del “Demon”, ma non è finita qua. Ritorno in vista A WrestleMania 39 potremmo rivedere Finn Balor in veste di “Demon”, ma le sorprese potrebbero non finire qua. Edge potrebbe, a sua volta, presentarsi nelle vesti di “The Brood” e potrebbe essere accompagnato per l’occasione da una vecchia conoscenza, ossia Gangrel. A riportarlo è PW Insider Elite, secondo cui questo scenario è piuttosto concreto. Gangrel, ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 marzo 2023) A WrestleMania 39e Finnsi affronteranno in un Hell In A Cell, che dovrebbe rappresentare l’atto conclusivo della loro lunga faida. Sembra che la WWE stia aa grossein vista di questo. Si è detto nelle scorse settimane chepotrebbe tornare a vestire i panni del “Demon”, ma non è finita qua. Ritorno in vista A WrestleMania 39 potremmo rivedere Finnin veste di “Demon”, ma lepotrebbero non finire qua.potrebbe, a sua volta, presentarsi nelle vesti di “The Brood” e potrebbe essere accompagnato per l’occasione da una vecchia conoscenza, ossia Gangrel. A riportarlo è PW Insider Elite, secondo cui questo scenario è piuttosto concreto. Gangrel, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Si sta lavorando a delle sorprese per il match tra Edge e Balor - Possibile spoiler - gioda89 : RT @donnetralecorde: Ronda Rousey rompe il silenzio sull'infortunio che la sta tenendo lontana dai ring WWE, con il rischio di non partecip… - donnetralecorde : Ronda Rousey rompe il silenzio sull'infortunio che la sta tenendo lontana dai ring WWE, con il rischio di non parte… - tatozord : @POW3R_GC biondo e senza barba sembri The Miz della WWE dei primi tempi LOL PS: leggiti One Piece che il capitolo di sta settimana è GAS - SpazioWrestling : Rey Mysterio sta pensando di ritirarsi dopo WrestleMania 39? Ecco la verità #WWE #ReyMysterio #WrestleMania39 -