WTA Miami | Martina Trevisan potrebbe fare un balzo nel ranking vincendo la prossima partita

(Di domenica 26 marzo 2023) Nel terzo turno del torneo di tennis WTA 1000 di, in Florida (USA),, che aveva usufruito di un bye all’esordio e poi ha battuto la nipponica Nao Hibino, ha superato la statunitense Claire Liu, incamerando ulteriori 55 punti per ilWTA, per un totale di 120, portandosi a quota 1683, al 24° posto virtuale. Per l’azzurra gli ottavi di finale saranno contro la lettone Jelena Ostapenko, ed in palio vi saranno altri 95 punti. Con una serie di incastri favorevoli, ovvero le sconfitte delle tenniste che la precedono immediatamente,ritoccare il proprio beste portarsi al 20° posto virtuale. WTA2023:rimonta Claire Liu, ...

RISULTATI TERZI TURNI WTA 1000 Miami 2023 Trevisan (ITA) - Liu (USA) 4 - 6 7 - 5 6 - 4 Ostapenko (LAT) - Haddad Maia (BRA) 6 - 2 4 - 6 6 - 3 Rybakina (KAZ) - Badosa (ESP) 3 - 6 7 - 5 6 - 3

La prima vera soddisfazione stagionale per la tennista di Firenze arriva così dagli Open di Miami, Wta 1000 che si disputa sui campi di cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida, con un montepremi di