WTA Miami 2023 | Martina Trevisan rimonta Claire Liu e vola agli ottavi dopo oltre tre ore di battaglia!

(Di domenica 26 marzo 2023) Nel cuore della notte italiana si è concluso il match del terzo turno del tabellone principale del torneoOpen presented by Itaúdi tennis, di categoria WTA 1000, in corso a(USA): sul cemento outdoor della Florida, l’azzurra, testa di serie numero 25, ha vinto contro la statunitenseLiu, sconfitta col punteggio di 4-6 7-5 6-4tre ore e sedici minuti di aspra batta sportiva.incrocio con la numero 24 del seeding, la lettone Jelena Ostapenko. Nel primo parziale Liu trova subito lo strappo in apertura e poi non capitalizza due opportunità per il 3-0 pesante. L’azzurra resta in scia all’avversaria e riesce finalmente a trovare il controbreak nell’ottavo gioco, ...