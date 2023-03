WTA Miami 2023 | la prossima avversaria di Martina Trevisan Nessun precedente con lei

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Dopo un inizio di stagione abbastanza deludente (soltanto due vittorie nelle prime nove partite),è tornata a offrire buone prestazioni tra il Masters 1000 di Indian Wells, dove ha perso al terzo turno per 2-1 contro la ceca Karolina Muchova (poi arrivata fino ai quarti di finale), e quello di, in cui è ancora in gioco dopo la vittoria in rimonta di ieri contro la statunitense Claire Liu (per 4-6 7-5 6-4 dopo oltre tre ore di gioco). Ora, però, serve un successo importante per prendere ancora più fiducia e cambiare definitivamente marcia già prima della stagione sul rosso (terreno su cui l’azzurra si trova decisamente a suo agio) e l’occasione giusta potrebbe essere l’ottavo di finale di domani contro la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.24), giocatrice contro cuinon ha mai ...