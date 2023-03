Wta Miami 2023 | Andreescu supera la prova del nove Eliminate Bencic e Pliskova

(Di domenica 26 marzo 2023) Tabellone femminile che si sta per allineare agli ottavi di finale a, dove domani saranno infatti in scena tutte e 16 le giocatrici ancora in corsa nel torneo. Prosegue il bel torneo di Bianca, che dopo un paio di annate veramente sfortunate a livello sia fisico che mentale ora stando a giocare con continuità. La vincitrice degli Us Open 2019 riesce are ladel, dopo aver sconfitto Maria Sakkari: 6-4 6-4 ad un’altra ex vincitrice slam, ovvero Sofia Kenin. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY La sorpresa del giorno potrebbe essere considerata la sconfitta di Belindaper mano di Ekaterina Alexandrova: la testa di serie numerosi è arresa con il punteggio di 7-6(8) 6-3 ...

Belinda Bencic (9) non riuscita a raggiungere, come nel 2022, le semifinali al1000 di. Battuta per 7 - 6 (10/8) 6 - 3 da Ekaterina Alexandrova (18), la rossocrociata ha infatti dovuto salutare la Florida ai 1/16. Rimesso in equilibrio il primo set grazie a un ...... dopo aver superato le qualificazioni ed essersi spinta fino agli ottavi in California, sta replicando lo stesso percorso anche alOpen by Itaù . La 22enne russa ha infatti dato seguito alla ...... per la terza volta in altrettante partecipazioni, il pass per gli ottavi di finale nel "Open", terzo1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un ...

