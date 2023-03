WHATSAPP : ECCO LE TRUFFE PIU’ FREQUENTI (Di domenica 26 marzo 2023) Con oltre due miliardi di utenti, WHATSAPP offre un vasto pool di potenziali bersagli per i truffatori. Per rendere le cose più complicate, i truffatori non sono noti per riposare sugli allori, ma stanno invece imparando nuove e sofisticate abilità di ingegneria sociale per intrappolarci nei loro inganni. L’app di WHATSAPP è utilizzata da così tante persone di età e background diversi e in contesti così diversi che stare attenti ai pericoli diventa sempre più importante. E poiché chiunque conosca il tuo numero di telefono può inviarti un messaggio su WHATSAPP, è anche facile per i truffatori raggiungere i loro obiettivi. Infatti, nel dicembre 2022, è stato rivelato che un database con oltre 500 milioni di account WHATSAPP era stato messo in vendita sul dark web. Per poche migliaia di dollari, i truffatori possono ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 26 marzo 2023) Con oltre due miliardi di utenti,offre un vasto pool di potenziali bersagli per i truffatori. Per rendere le cose più complicate, i truffatori non sono noti per riposare sugli allori, ma stanno invece imparando nuove e sofisticate abilità di ingegneria sociale per intrappolarci nei loro inganni. L’app diè utilizzata da così tante persone di età e background diversi e in contesti così diversi che stare attenti ai pericoli diventa sempre più importante. E poiché chiunque conosca il tuo numero di telefono può inviarti un messaggio su, è anche facile per i truffatori raggiungere i loro obiettivi. Infatti, nel dicembre 2022, è stato rivelato che un database con oltre 500 milioni di accountera stato messo in vendita sul dark web. Per poche migliaia di dollari, i truffatori possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eva_booklover97 : *io che guardo Daisy Jones tranquilla sul divano* in the meantime, nel gruppo whatsapp, ecco come come continua la… - Angelo006100 : RT @Libero_official: Indiscrezioni: a proporre l'incontro privato a due è stato #Macron con un messaggino a #Meloni su WhatsApp. Ecco perch… - Gianfra04912903 : RT @UnOnlus: Chat Wathsapp per fare qualche turno in canile per allattarli, ecco il link : - Monica_Sashina : RT @RobertaPapa13: Questo è Smelling , questa è la sua vita appesa ad un filo , qui sotto c'è la sua storia ?? - _non_io : RT @RobertaPapa13: Questo è Smelling , questa è la sua vita appesa ad un filo , qui sotto c'è la sua storia ?? -