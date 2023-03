What If...?: Laurence Fishburne comparirà nella seconda stagione (Di domenica 26 marzo 2023) Laurence Fishburne ha rivelato la sua presenza nella seconda stagione di What If...?, la serie animata prodotta dai Marvel Studios per Disney+ Laurence Fishburne ha svelato che ci sarà nella seconda stagione di di What If...?, la star hollywoodiana lo ha detto nel corso di un'intervista pubblicata dall'account Twitter Brandon Pope TV. L'attore ritorna nell'MCU dopo aver interpretato il dottor Bill Foster nel film Ant-Man and the Wasp . Laurence Fishburne, a dispetto delle aspettative dei fan, non è tornato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il sequel della pellicola del 2018, e primo film della cosiddetta 'Fase Cinque' del Marvel Cinematic Universe. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 marzo 2023)ha rivelato la sua presenzadiIf...?, la serie animata prodotta dai Marvel Studios per Disney+ha svelato che ci saràdi diIf...?, la star hollywoodiana lo ha detto nel corso di un'intervista pubblicata dall'account Twitter Brandon Pope TV. L'attore ritorna nell'MCU dopo aver interpretato il dottor Bill Foster nel film Ant-Man and the Wasp ., a dispetto delle aspettative dei fan, non è tornato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il sequel della pellicola del 2018, e primo film della cosiddetta 'Fase Cinque' del Marvel Cinematic Universe. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sillyLittleDino : What what what what if I’m so sjsjdjjdndjdjdjdsnsjjsjsjsjsjsjsjsjsjsjdjd I’m like a tad bit horny ?? - flamevhashira : what if ora caricassi l'edit su idia shroud? /rh anche se lo trovo ancora un po' meh ma vbb - wirorise : non alina che si fa guarire la matching scar che ha con mal, mentre mal le confessa (telepaticamente) che è lei la… - ScarletWitch772 : RT @marvelcinemaita: What If…?: Laurence Fishburne doppierà Bill Foster (in versione Giant-Man) nella stagione 2 della serie animata https:… - silviaboccardi : ??AI é una nostra creazione, le diamo in pasto noi i dati che abbiamo (infatti reitera i nostri stereotipi): come di… -