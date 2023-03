Volta a Catalunya 2023, Kaden Groves: “Ringrazio Meurisse per il cambio bici, ora voglio vincere anche l’ultima frazione” (Di domenica 26 marzo 2023) Continua il grande momento di Kaden Groves. Dopo il successo nella quarta tappa alla Volta a Catalunya 2023, l’australiano dell’Alpecin – Deceuninck ha vinto lo sprint finale anche nella sesta frazione della corsa a tappe spagnola e questa Volta l’ha fatto tra l’altro con una difficoltà in più, ovvero una bici non sua. “Ad otto chilometri dalla conclusione mi sono accorto che la mia ruota si stava lentamente sgonfiando – ha raccontato Groves ai nostri microfoni di Spaziociclismo – Non ero sicuro se fermarmi a cambiare bicicletta, ma alla fine ho dovuto cambiarla con il mio compagno Xandro (Meurisse, ndr). Devo ringraziarlo, anche se la bici era un ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Continua il grande momento di. Dopo il successo nella quarta tappa alla, l’australiano dell’Alpecin – Deceuninck ha vinto lo sprint finalenella sestadella corsa a tappe spagnola e questal’ha fatto tra l’altro con una difficoltà in più, ovvero unanon sua. “Ad otto chilometri dalla conclusione mi sono accorto che la mia ruota si stava lentamente sgonfiando – ha raccontatoai nostri microfoni di Spaziociclismo – Non ero sicuro se fermarmi a cambiarecletta, ma alla fine ho dovuto cambiarla con il mio compagno Xandro (, ndr). Devo ringraziarlo,se laera un ...

