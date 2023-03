Volley | SuperLega | Milano si salva contro Milano | Piacenza riapre i conti | Civitanova resta in corsa

(Di domenica 26 marzo 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate le gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto della, il massimo campionato italiano dimaschile. Modena aveva la prima occasione per chiudere i, ma i Lupi sono riusciti nell’impresa di espugnare il PalaPanini con un secco 3-0 e hanno così riaperto la serie: i Canarini conducono per 2-1, ma i biancorossi avranno la possibilità di giocare gara-4 di fronte al proprio pubblico. Gli uomini di Andrea Giani erano baldanzosi dopo il doppio successo al tie-break, ma i vincitori dell’ultima Coppa Italia non hanno commesso sbavature eno sportivamente in vita. A mettersi maggiormente in luce sono stati il martello Yoandy Leal (15 punti) e i centrali Robertlandy Simon (10 punti, 6 punti) ed Edoardo Caneschi (11, 4 ...

Non emettono verdetti, per ora, le partite di gara - 3 dei quarti di finale dei Playoff 2022/2023 di volley maschile. Per Piacenza si trattava di una partita da dentro o fuori che Leon e compagni non hanno sbagliato: la Gas Sales Bluenergy vince nettamente a Modena e riapre la serie.

