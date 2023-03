Volley femminile | Serie A1 | Conegliano vince la regular season Milano espugna Novara | Chieri scatenata

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 24ma giornata dellaA1 disi è rimessa in carreggiata dopo la brutta eliminazione subita ai quarti di finale della Champions League e si è imposta sul campo di Firenze con un secco 3-0. Le Pantere hanno infilato la 23ma vittoria in campionato e hanno matematicamente conquistato il primo posto in, visto che hanno otto punti di vantaggio su Scandicci quando mancano soltanto due giornate al termine della stagione regolare. A guidare le Campionesse del Mondo sono state le schiacciatrici Alexa Gray (17 punti) e Kelsey Robinson (13), 9 marcature per l’opposto Isabelle Haak. A Firenze, che subisce una frenata quasi decisiva nella rincorsa verso i playoff, non sono bastate Britt ...