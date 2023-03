Vittoria per la Turchia di Calhanoglu, pareggio per Brozovic e la Croazia (Di domenica 26 marzo 2023) Prosegue il weekend dedicato alle gare delle Nazionali, con diversi giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni.Nella giornata di sabato hanno dominato la scena le sfide di qualificazione a Euro 2024, che hanno visto tra i protagonisti Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic.La Turchia ha inaugurato il suo cammino nel gruppo D con una Vittoria in casa dell’Armenia: allo stadio repubblicano Vazgen Sargsyan di Erevan la Nazionale turca si è imposta per 2-1 grazie ai gol di Kokcu e Akturkoglu, dopo essere passata in svantaggio a causa di un autogol nei minuti iniziali. Calhanoglu è rimasto in campo per tutta la durata del match con la fascia di capitano al braccio. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di domenica 26 marzo 2023) Prosegue il weekend dedicato alle gare delle Nazionali, con diversi giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni.Nella giornata di sabato hanno dominato la scena le sfide di qualificazione a Euro 2024, che hanno visto tra i protagonisti Hakane Marcelo.Laha inaugurato il suo cammino nel gruppo D con unain casa dell’Armenia: allo stadio repubblicano Vazgen Sargsyan di Erevan la Nazionale turca si è imposta per 2-1 grazie ai gol di Kokcu e Akturkoglu, dopo essere passata in svantaggio a causa di un autogol nei minuti iniziali.è rimasto in campo per tutta la durata del match con la fascia di capitano al braccio. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

