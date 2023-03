Violento tornado in Mississippi: dopo la paura la conta dei danni. Biden assicura aiuti federali (Di domenica 26 marzo 2023) - Venerdì sera il vortice d'aria si è spostato lungo 160 km. 26 vittime ufficiali. Due cittadine, Silver City e Rolling Fork, rase al suolo. Decine di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 marzo 2023) - Venerdì sera il vortice d'aria si è spostato lungo 160 km. 26 vittime ufficiali. Due cittadine, Silver City e Rolling Fork, rase al suolo. Decine di ...

