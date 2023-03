VILLABANKS in concerto a Lignano Sabbiadoro Sabato 29 luglio 2023 (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo i concerti di Mr Rain e Tom Odell, il Lignano Sunset Festival cala il tris annunciando un nuovo grande evento nell’estate dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Sabato 29 luglio (con inizio alle 21.30), a scatenare il pubblico sarà VILLABANKS, rapper sorprendente e cantautore urban. Assieme alla sua band proporrà una scaletta fatta di tutti i suoi successi che ad oggi gli valgono più di 2,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, VILLABANKS si è affermato come artista unico nel suo genere, suscitando l’interesse anche nei mercati internazionali. I biglietti il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo i concerti di Mr Rain e Tom Odell, ilSunset Festival cala il tris annunciando un nuovo grande evento nell’estate dell’Arena Alpe Adria di29(con inizio alle 21.30), a scatenare il pubblico sarà, rapper sorprendente e cantautore urban. Assieme alla sua band proporrà una scaletta fatta di tutti i suoi successi che ad oggi gli valgono più di 2,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue,si è affermato come artista unico nel suo genere, suscitando l’interesse anche nei mercati internazionali. I biglietti il, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di...

