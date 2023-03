Vignetta su Francesca Mannocchi, Enrico Mentana: “Fa schifo” (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – La giornalista Francesca Mannocchi, che per diverse testate ha raccontato la guerra in Ucraina, è la protagonista di una Vignetta del Fatto Quotidiano che descrive gli ‘effetti collaterali di fosforo e uranio sui corrispondenti di guerra’. Mannocchi viene definita ‘il cranio impoverito’. La Vignetta alimenta il dibattito su Twitter, con una valanga di messaggi di condanna. “Ringrazio tutti per i messaggi pubblici e privati. Una sola cosa: non insultate il giornale, i giornali sono i loro lettori. Esercitiamo la critica punto su punto, senza sconti, ma con parole precise, puntuali e informate. Le abbiamo, facciamone buon uso e prendiamocene cura”, scrive Mannocchi. Il tema viene affrontato in tv da Enrico Mentana, ospite di Massimo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – La giornalista, che per diverse testate ha raccontato la guerra in Ucraina, è la protagonista di unadel Fatto Quotidiano che descrive gli ‘effetti collaterali di fosforo e uranio sui corrispondenti di guerra’.viene definita ‘il cranio impoverito’. Laalimenta il dibattito su Twitter, con una valanga di messaggi di condanna. “Ringrazio tutti per i messaggi pubblici e privati. Una sola cosa: non insultate il giornale, i giornali sono i loro lettori. Esercitiamo la critica punto su punto, senza sconti, ma con parole precise, puntuali e informate. Le abbiamo, facciamone buon uso e prendiamocene cura”, scrive. Il tema viene affrontato in tv da, ospite di Massimo ...

