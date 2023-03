Viene travolto dal trattore: muore bambino di 4 anni (Di domenica 26 marzo 2023) Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore a Pescara. Alla guida del mezzo, secondo le prime informazioni dei soccorritori, c'era il padre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di... Leggi su europa.today (Di domenica 26 marzo 2023) Undi quattroè morto dopo essere statoda una Pescara. Alla guida del mezzo, secondo le prime informazioni dei soccorritori, c'era il padre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CinqueNews : ??ULTIM'ORA - Terribile incidente alle porte di Roma, esce dal bar e viene travolto: morto - radioromait : Esce dal bar e viene travolto da un Tir: 75enne morto a Velletri - andreastoolbox : Incidente a Velletri, esce dal bar e viene travolto da un tir: morto un anziano #a #Incidente #Velletri, #dal #esce… - RedazioneLaNews : #Roma Incidente a Velletri, esce dal bar e viene travolto da un tir: morto un anziano - _deti__ : È così, l'amore non si sceglie. L'amore è come il mare, uno scoglio non sceglie l'onda da cui viene travolto. ?? -