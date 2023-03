VIDEO Moto3 | GP Portogallo 2023 | highlights e sintesi della gara

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Daniel Holgado ha conquistato la vittoria nella primadell’anno in quel di Portimao di(per il Gran Premio del), primeggiando in unaparticolarmente intensa (come da tradizione, d’altronde, in) e ricca di colpi di scena anche dopo aver tagliato il traguardo. Il riferimento è al brutto incidente che ha coinvolto indirettamente lo stesso vincitore odierno, Holgado, e Joel Kelso che ha centrato in pieno il pilotaRed Bull KTM subito dopo il traguardo. David Muñoz si è piazzato in seconda posizione, con alle spalle sul gradino più basso del podio il brasiliano Diogo Moreira; il migliore degli italiani è Stefano Nepa, settimo. MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo un gran motore!stressante, ho pensato al podio ma ...