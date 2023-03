VIDEO Marc Marquez, la folle caduta nel GP di Portogallo: trascina a terra anche Oliveira (Di domenica 26 marzo 2023) Marc Marquez si è reso protagonista di una manovra altamente pericolosa nelle battute iniziali del GP del Portogallo 2023, prima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo occupava la quarta posizione, ma in curva 3 ha cercato un sorpasso folle all’interno ed è andato dritto per dritto verso Miguel Oliveira, che si trovava al secondo posto. L’alfiere della Honda, terzo nella Sprint Race di ieri, è caduto a terra e ha trascinato nella ghiaia anche il malcapitato portoghese. Un manovra senza senso ed estremamente pericolosa, tanto che l’iberico è stato sonoramente fischiato dal pubblico. Tra l’altro Marc Marquez dovrebbe anche essersi infortunato: si parla di di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)si è reso protagonista di una manovra altamente pericolosa nelle battute iniziali del GP del2023, prima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo occupava la quarta posizione, ma in curva 3 ha cercato un sorpassoall’interno ed è andato dritto per dritto verso Miguel, che si trovava al secondo posto. L’alfiere della Honda, terzo nella Sprint Race di ieri, è caduto ae hato nella ghiaiail malcapitato portoghese. Un manovra senza senso ed estremamente pericolosa, tanto che l’iberico è stato sonoramente fischiato dal pubblico. Tra l’altrodovrebbeessersi infortunato: si parla di di ...

