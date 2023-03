Viareggio Cup | incubo razzismo | squadra nigeriana abbandona campo e torneo Cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilanyouth : ?? Visita a Pisa per la Primavera Femminile ?? Domani, lunedì 27 marzo, la Finale della Viareggio Women's Cup contro… - _MrWolf_ : RT @TgrRaiToscana: #Calcio Tensioni alla Viareggio Cup. Una squadra nigeriana sostiene di aver ricevuto offese razziste ed esce dal campo p… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Calcio Tensioni alla Viareggio Cup. Una squadra nigeriana sostiene di aver ricevuto offese razziste ed esce dal campo p… - TgrRaiToscana : #Calcio Tensioni alla Viareggio Cup. Una squadra nigeriana sostiene di aver ricevuto offese razziste ed esce dal ca… - AnsaToscana : Squadra nigeriana via dal campo di gara della Viareggio cup, 'offese razziste'. Organizzatori: 'Rispediamo le accu… -

La squadra nigeriana del Ladegbuwa ha lasciato ieri in anticipo il campo di gara, a Santa Croce sull'Arno (Pisa), dove stava giocando contro la rappresentativa di Serie D per la, quando stava perdendo e giocava in 9 per l'espulsione di due calciatori oltre a quella dell'allenatore, motivando poi con un post sui social la decisione anche per " offeseProtagonisti della vicenda che arriva dalla Toscana sono i giovani calciatori della formazione argentina Don Torcuato, impegnata nella "". E la dirigenza del Pontedera, il sodalizio ...Non è tardata ad arrivare la risposta del Cgcalle accuse di razzismo avanzate dalla formazione nigeriana del Ladegbuwa . Al termine della sfida della2023 contro la Rappresentativa Serie D, il club africano aveva infatti lamentato di aver ricevuto insulti a sfondo razzista. Alessandro Palagi , presidente della società che organizza il ...

Viareggio Cup, insulti razzisti squadra nigeriana abbandona il torneo La Repubblica Firenze.it

Gli organizzatori del torneo giovanile rispediscono al mittente le accuse: “Il no al razzismo è il nostro credo quotidiano” ...La squadra nigeriana del Ladegbuwa ha lasciato ieri in anticipo il campo di gara, a Santa Croce sull'Arno (Pisa), dove stava giocando contro la rappresentativa ...