Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 26 marzo 2023)DEL 26 MARZOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE; SEMPRE VERSOUN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, A PARTIRE DA CASTAGNETTA FINO A POMEZIA; ATTENZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI RIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-, QUI PER LAVORI IN CORSO TRA PONZANONO E FIANO IN DIREZIONE; VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE ...