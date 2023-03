Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023)DEL 26 MARZOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA APPIA CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA: UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA SALARIA E CASSIA BIS; PROSEGUENDO IN ESTERNA ANCHE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA; INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE; PROSEGUENDO VERSOSEGNALIAMO ULTERIORI CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA; DA ...