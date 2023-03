Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023)DEL 26 MARZO ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA VIA TIBURTINA, LA CIRCONE È REGOLARE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA VEIENTANA E LA CASSIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO E TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE QUELLA DI OGGI È L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE NELLA CAPITALE LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE RIPRENDE NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 E ANDRÀ AVANTI FINO ALLE 20.30 INFINE, TRASPORTO PUBBLICO SULLA ...