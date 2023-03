Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023)DEL 26 MARZO ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA TIBURTINA, CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA SI RALLENTA, SEMPRE PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRI RALLENTAMENTU SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE LATINA INFINE, SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI CON QUESTO È TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral