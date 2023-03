Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 10:30 (Di domenica 26 marzo 2023) Viabilità DEL 26 MARZO ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA Viabilità POCHI SPOSTAMENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE CAMBIAMO ARGOMENTO NELLA CAPITALE ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 12.30 E POI NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30 LA NOTIZIA IN DETTAGLO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER GLI EVENTI IN ZONA TALENTI QUESTA MATTINA DEVIAZIONE TEMPORANEA PER LE LINEE 86-350-351-435 ALFINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA PODISTICA CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DI CASAL BOCCONE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO È RALLENTATO PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE TRA Roma OSTIENSE E PONTE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 marzo 2023)DEL 26 MARZO ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLAPOCHI SPOSTAMENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE CAMBIAMO ARGOMENTO NELLA CAPITALE ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 12.30 E POI NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30 LA NOTIZIA IN DETTAGLO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER GLI EVENTI IN ZONA TALENTI QUESTA MATTINA DEVIAZIONE TEMPORANEA PER LE LINEE 86-350-351-435 ALFINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA PODISTICA CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DI CASAL BOCCONE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO È RALLENTATO PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE TRAOSTIENSE E PONTE ...

Bologna, via de' Carbonesi pedonale: residenti e commercianti, c'è chi dice no Come Hotel Roma siamo molto contrari, perché la pedonalizzazione può creare notevoli disagi ai ...di residenti e titolari di attività commerciali ci sono senza dubbio i problemi legati alla viabilità. ... Convenzione con Anas per il sottovia di Castel Sant'Angelo Un nuovo schema di viabilità e transito dei pedoni che alleggerirà in maniera considerevole il traffico della zona: ... Si tratta di una delle opere più significative che il Comune di Roma, in ... Cagliari: al via i lavori in via Roma, traffico rivoluzionato da lunedì 27 marzo ... Arianna Zedda Lunedì 27 marzo inizieranno le modifiche alla viabilità a Cagliari , che porteranno ... Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio. Sulla via Roma lato ... Come Hotelsiamo molto contrari, perché la pedonalizzazione può creare notevoli disagi ai ...di residenti e titolari di attività commerciali ci sono senza dubbio i problemi legati alla. ...Un nuovo schema die transito dei pedoni che alleggerirà in maniera considerevole il traffico della zona: ... Si tratta di una delle opere più significative che il Comune di, in ...... Arianna Zedda Lunedì 27 marzo inizieranno le modifiche allaa Cagliari , che porteranno ... Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Viafronte Municipio. Sulla vialato ... Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 07:30