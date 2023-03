Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 08:30 (Di domenica 26 marzo 2023) Viabilità DEL 26 MARZO ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LANCETTE IN AVANTI DI UN’ORA, È TORNATA L’ORA LEGALE, ORA LEGALE CHE SARÀ IN VIGORE FINO A DOMENICA 29 OTTOBRE LA Viabilità RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CIRCOLazioNE SCORREVOLE TRA PISANA E AURELIA LE ALTRE NOTIZIE ED È QUELLA DI OGGI L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE NELLA CAPITALE STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 3 DALLE 16.30 ALLE 20.30 CAMBIAMO ARGOMENTO, LO SPORT SI SVOLGE QUESTA MATTINA A Roma LA GARA PODISTICA IN ZONA TALENTI, CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS 86-350-351-435 SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 marzo 2023)DEL 26 MARZO ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALANCETTE IN AVANTI DI UN’ORA, È TORNATA L’ORA LEGALE, ORA LEGALE CHE SARÀ IN VIGORE FINO A DOMENICA 29 OTTOBRE LARISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CIRCONE SCORREVOLE TRA PISANA E AURELIA LE ALTRE NOTIZIE ED È QUELLA DI OGGI L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE NELLA CAPITALE STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 3 DALLE 16.30 ALLE 20.30 CAMBIAMO ARGOMENTO, LO SPORT SI SVOLGE QUESTA MATTINA ALA GARA PODISTICA IN ZONA TALENTI, CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS 86-350-351-435 SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comunevenezia : RT @muoversivenezia: ? #muoversivenezia ?? Viabilità a P.Roma ripristinata, il servizio torna progressivamente regolare @comunevenezia @CM… - muoversivenezia : ? #muoversivenezia ?? Viabilità a P.Roma ripristinata, il servizio torna progressivamente regolare @comunevenezia… - AnotherBrick94 : @WLT79 Milano e Roma fanno 7,4 mln la 1° e 4,3 2°. Poi devi mettere in conto Napoli è pur sempre una città di terri… - angheluruju11 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Il venerdì e sabato, le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime cors… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Il venerdì e sabato, le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultim… -

Bologna, via de' Carbonesi pedonale: residenti e commercianti, c'è chi dice no Come Hotel Roma siamo molto contrari, perché la pedonalizzazione può creare notevoli disagi ai ...di residenti e titolari di attività commerciali ci sono senza dubbio i problemi legati alla viabilità. ... Convenzione con Anas per il sottovia di Castel Sant'Angelo Un nuovo schema di viabilità e transito dei pedoni che alleggerirà in maniera considerevole il traffico della zona: ... Si tratta di una delle opere più significative che il Comune di Roma, in ... Cagliari: al via i lavori in via Roma, traffico rivoluzionato da lunedì 27 marzo ... Arianna Zedda Lunedì 27 marzo inizieranno le modifiche alla viabilità a Cagliari , che porteranno ... Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio. Sulla via Roma lato ... Come Hotelsiamo molto contrari, perché la pedonalizzazione può creare notevoli disagi ai ...di residenti e titolari di attività commerciali ci sono senza dubbio i problemi legati alla. ...Un nuovo schema die transito dei pedoni che alleggerirà in maniera considerevole il traffico della zona: ... Si tratta di una delle opere più significative che il Comune di, in ...... Arianna Zedda Lunedì 27 marzo inizieranno le modifiche allaa Cagliari , che porteranno ... Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Viafronte Municipio. Sulla vialato ... Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 08:30 ... RomaDailyNews