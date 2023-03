Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2023 ore 07:30 (Di domenica 26 marzo 2023) Viabilità DEL 26 MARZO ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LANCETTE IN AVANTI DI UN’ORA, È TORNATA L’ORA LEGALE CHE SARÀ IN VIGORE FINO A DOMENICA 29 OTTOBRE SUL FRONTE DELLA Viabilità L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma SUL POSTO SONO INTERVENUTI I MEZZI DI SOCCORSO, CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA NEL COMPLESSO AL MOMENTO, GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO PER LA NEBBIA SEGNALATA, SULLA A12 Roma-TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO E CERVETERI ANCHE SULLA FIRENZE -Roma TRA PONZANO RomaNO E GUIDONIA MONTECELIO E ANCORA TRA IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 marzo 2023)DEL 26 MARZO ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALANCETTE IN AVANTI DI UN’ORA, È TORNATA L’ORA LEGALE CHE SARÀ IN VIGORE FINO A DOMENICA 29 OTTOBRE SUL FRONTE DELLAL’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DISUL POSTO SONO INTERVENUTI I MEZZI DI SOCCORSO, CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA NEL COMPLESSO AL MOMENTO, GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO PER LA NEBBIA SEGNALATA, SULLA A12-TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA-FIUMICINO E CERVETERI ANCHE SULLA FIRENZE -TRA PONZANONO E GUIDONIA MONTECELIO E ANCORA TRA IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONESUD E ...

Convenzione con Anas per il sottovia di Castel Sant'Angelo Un nuovo schema di viabilità e transito dei pedoni che alleggerirà in maniera considerevole il traffico della zona: ... Si tratta di una delle opere più significative che il Comune di Roma, in ... Cagliari: al via i lavori in via Roma, traffico rivoluzionato da lunedì 27 marzo ... Arianna Zedda Lunedì 27 marzo inizieranno le modifiche alla viabilità a Cagliari , che porteranno ... Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio. Sulla via Roma lato ... Chiusa via Roma, da lunedì traffico rivoluzionato a Cagliari Chiusura di via Roma lato portici da lunedì: uno stop di qualche mese per il rilancio della strada tra porto e ... Scattano le modifiche alla viabilità a Cagliari. Con una raccomandazione: "Si tratta di ...