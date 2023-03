Vi affondiamo Continua la campagna d' odio | sotto attacco la sede della Lega

(Di domenica 26 marzo 2023) Blitz contro la sezione di Modena del Carroccio. La: "d'messa in atto da esponenti di sinistra, non ci lasceremo intimidire"

"Vi affondiamo". Continua la campagna d'odio: sotto attacco la sede ... ilGiornale.it

Un atto vandalico, un vero e proprio gesto intimidatorio. "Assassini" e "Affondiamo la Lega", le parole dipinte con la vernice spray sulla saracinesca della sede modenese della Lega. Ma la dirigenza ...